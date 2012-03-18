Матч завершен
Амкар
Пермь
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 35 тур

РПЛ,

35 тур

Россия
18 марта 2012, 11:00 МСК
18.03.2012, 11:00 МСК
воскресенье
Составы
Амкар
мин
0
Нарубин
Сергей Нарубин
90
0
Мияилович
Никола Мияилович
90
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
0
Новакович
Митар Новакович
90
0
Гаращенков
Сергей Гаращенков
90
0
Гришин
Виталий Гришин
80
0
Васильев
Константин Васильев
90
0
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
0
Пеев
Георги Пеев
90
0
Волков
Сергей Волков
66
0
Якубко
Мартин Якубко
90
Запасные
0
Герус
Роман Герус
0
Молодцов
Артем Молодцов
0
Бурмистров
Никита Бурмистров
0
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
0
Блажич
Марко Блажич
0
Тюкалов
Евгений Тюкалов
0
Мийич
Предраг Мийич
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Николов
Пламен Николов
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Гатагов
Алан Гатагов
84
0
Ребко
Алексей Ребко
90
0
Ропотан
Адриан Ропотан
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
0
Хазов
Антон Хазов
83
0
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
0
Овсянников
Ярослав Овсянников
0
Климов
Валерий Климов
0
Махмудов
Эмин Махмудов
0
Сазонов
Алексей Сазонов
0
Погребняк
Кирилл Погребняк