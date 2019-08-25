Матч завершен
Страсбур
Страсбур
0:2
Матч завершен
Ренн
Ренн
Гренье 16
Ньянг 54
Лига 1, 3 тур

Лига 1,

3 тур

Франция
25 авг. 2019, 18:00 МСК
25.08.2019, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Страсбур
мин
5
Коне
Ламин Коне
90
8
Мартен
Жонас Мартен
90
23
Кароль
Лионель Кароль
90
10
Корнье
Бенжамин Корнье
90
24
Джику
Александер Джику
90
1
Селс
Матс Селс
90
12
Мотиба
Лебо Мотиба
90
3
Н'Дур
Абдалла Н'Дур
90
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта
90
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
90
2
Симакан
Мохамед Симакан
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
27
Лала
Кенни Лала
13
Митрович
Стефан Митрович
7
Земземи
Моатаз Земземи
25
Ажорж
Людовик Ажорж
Ренн
мин
15
Морель
Жереми Морель
90
8
Гренье
Клеман Гренье
16'
16'
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
54'
54'
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
26
Гелин
Жереми Гелин
90
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
90
17
Мауасса
Файто Мауасса
90
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
90
16
Менди
Эдуар Менди
90
18
Камавинга
Эдуардо Камавинга
90
Запасные
1
Салин
Ромэйн Салин
4
Нямси
Жерзино Нямси
6
Йоханссон
Якоб Йоханссон
12
Леа Силики
Джеймс Леа Силики
9
Сьебатше
Теосон Сьебатше