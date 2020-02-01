Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Томассон 12
1:2
Матч завершен
Лилль
Лилль
Габриэль 65
Осимхен 80
Лига 1, 22 тур

Лига 1,

22 тур

Франция
1 февр. 2020, 22:00 МСК
1.02.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Страсбур
мин
2
Симакан
Мохамед Симакан
90
1
Селс
Матс Селс
90
23
Кароль
Лионель Кароль
90
27
Лала
Кенни Лала
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
24
Джику
Александер Джику
90
26
Томассон
Адриен Томассон
12'
12'
90
11
Ленар
Димитри Ленар
90
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
90
8
Уорис
Маджид Уорис
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
33
Аанеба
Исмаэль Аанеба
10
Корнье
Бенжамин Корнье
6
Гримм
Жереми Гримм
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
20
Зохи
Кевин Зохи
Лилль
мин
28
Рейнилду
Рейнилду
90
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
4
Габриэль
Габриэль
65'
65'
90
17
Челик
Зеки Челик
90
21
Андре
Бенжамин Андре
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
18
Саншеш
Ренату Саншеш
90
8
Шека
Шека
90
9
Реми
Лоик Реми
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
80'
80'
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
26
Пье
Жереми Пье
2
Джало
Тиагу Джало
10
Иконе
Нанитамо Иконе
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
11
Араухо
Луис Араухо