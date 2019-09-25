Матч завершен
Лилль
Лилль
Осимхен 43
Реми 64
2:0
Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
25 сент. 2019, 20:00 МСК
25.09.2019, 20:00 МСК
среда
Составы
Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
90
4
Габриэль
Габриэль
90
17
Челик
Зеки Челик
90
29
Брадарич
Домагой Брадарич
90
18
Саншеш
Ренату Саншеш
90
12
Язиджи
Юсуф Язиджи
90
10
Иконе
Нанитамо Иконе
90
8
Шека
Шека
90
9
Реми
Лоик Реми
64'
64'
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
43'
43'
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
6
Фонте
Жозе Фонте
28
Рейнилду
Рейнилду
21
Андре
Бенжамин Андре
14
Бамба
Жонатан Бамба
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
11
Араухо
Луис Араухо
Страсбур
мин
1
Селс
Матс Селс
90
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
90
2
Симакан
Мохамед Симакан
90
5
Коне
Ламин Коне
90
23
Кароль
Лионель Кароль
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
24
Джику
Александер Джику
90
10
Корнье
Бенжамин Корнье
90
11
Ленар
Димитри Ленар
90
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
90
12
Мотиба
Лебо Мотиба
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
3
Н'Дур
Абдалла Н'Дур
33
Аанеба
Исмаэль Аанеба
14
Прсич
Санин Прсич
6
Гримм
Жереми Гримм
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта
25
Ажорж
Людовик Ажорж