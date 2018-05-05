Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Шакири 43
1:2
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
МакАртур 68
ван Анхолт 86
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
5 мая 2018, 14:30 МСК
5.05.2018, 14:30 МСК
суббота
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
6
Зума
Курт Зума
90
2
Бауэр
Мориц Бауэр
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
43'
43'
90
27
Ндиайе
Баду Ндиайе
90
25
Крауч
Питер Крауч
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
24
Флетчер
Даррен Флетчер
7
Айрленд
Стивен Айрленд
16
Адам
Чарли Адам
32
Собхи
Рамадан Собхи
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
86'
86'
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
68'
68'
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
34
Келли
Мартин Келли
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
9
Сорлот
Александр Сорлот