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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Аллен 67
1:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
11 февр. 2017, 18:00 МСК
11.02.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Сток Сити
мин
33
Грант
Ли Грант
90
2
Бардсли
Филлип Бардсли
58
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
16
Адам
Чарли Адам
79
32
Собхи
Рамадан Собхи
82
4
Аллен
Джо Аллен
67'
67'
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
25
Крауч
Питер Крауч
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
24
Гивен
Шей Гивен
8
Джонсон
Глен Джонсон
5
Муниеса
Марк Муниеса
21
Имбула
Жанелли Имбула
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
9
Бераино
Саидо Бераино
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
87
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
77
28
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
68
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
12
Сахо
Мамаду Сахо
4
Фламини
Матье Фламини
7
Кабай
Йоан Кабай
31
Шлупп
Джеффри Шлупп
8
Реми
Лоик Реми
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл