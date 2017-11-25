Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Лофтус-Чик 56
Сако 90
2:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Шакири 53
АПЛ, 13 тур

АПЛ,

13 тур

Англия
25 нояб. 2017, 18:00 МСК
25.11.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
56'
56'
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
6
Данн
Скотт Данн
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
26
Сако
Бакари Сако
90'
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
Сток Сити
мин
33
Грант
Ли Грант
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
6
Зума
Курт Зума
90
5
Виммер
Кевин Виммер
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
53'
53'
90
32
Собхи
Рамадан Собхи
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
42
Эдвардс
Том Эдвардс
16
Адам
Чарли Адам
25
Крауч
Питер Крауч
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
11
Хесе
Хесе