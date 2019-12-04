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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Буанга 11
Амума 38
Фофана 40
Буанга 58
4:1
Матч завершен
Ницца
Ницца
Дольберг 15
Лига 1, 16 тур
Лига 1,
16 тур
Франция
4 дек. 2019, 21:00 МСК
4.12.2019, 21:00 МСК
среда
Составы
Сент-Этьен
мин
26
Дебюши
Матье Дебюши
90
16
Руффье
Стефан Руффье
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
21
Амума
Ромен Амума
38'
38'
90
27
Берич
Роберт Берич
90
17
Аолу
Жан-Эде Аолу
90
13
Трауко
Мигель Трауко
90
20
Буанга
Денис Буанга
58'
11'
58'
11'
90
14
Онора
Франк Онора
90
8
Камара
Махди Камара
90
32
Фофана
Уэсли Фофана
40'
40'
90
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
2
Мукуди
Ароль Мукуди
7
Будебуз
Рияд Будебуз
6
М'Вила
Янн М'Вила
9
Диони
Луи Диони
Ницца
мин
3
Льорис
Готье Льорис
90
9
Дольберг
Каспер Дольберг
15'
15'
90
25
Сиприен
Вилан Сиприен
90
22
Лусамба
Арно Лусамба
90
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
23
Сарр
Маланг Сарр
90
7
Маолида
Мизьян Маолида
90
12
Коли
Расин Коли
90
20
Аталь
Юсеф Аталь
90
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
21
Данило
Данило
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго