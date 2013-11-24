Матч завершен
Ницца
Ницца
0:1
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 14 тур

Лига 1,

14 тур

Франция
24 нояб. 2013, 19:00 МСК
24.11.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Составы