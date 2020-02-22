Матч завершен
Сельта
Виго
Аспас 62
1:0
Матч завершен
Леганес
Леганес
Примера, 25 тур

Примера,

25 тур

Испания
22 февр. 2020, 15:00 МСК
22.02.2020, 15:00 МСК
суббота
Составы
Сельта
мин
13
Бланко
Рубен Бланко
90
4
Араужо
Нестор Араужо
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
15
Оласа
Лукас Оласа
90
6
Суарес
Денис Суарес
90
12
Рафинья
Рафинья
90
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
90
14
Брадарич
Филип Брадарич
90
9
Смолов
Федор Смолов
90
10
Аспас
Яго Аспас
62'
62'
90
Запасные
1
Альварес
Серхио Альварес
18
Айду
Джозеф Айду
11
Систо
Пионе Систо
23
Мендес
Брайс Мендес
8
Белтран
Фран Белтран
22
Мина
Санти Мина
19
Фернандес
Габриэль Фернандес
Леганес
мин
13
Сориано
Хуан Сориано
90
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
12
Авазим
Чибози Авазим
90
21
Перес
Рубен Перес
90
8
Ресио
Ресио
90
17
Эрасо
Хави Эрасо
90
24
Родригес
Кевин Родригес
90
18
Каррийо
Гидо Каррийо
90
Запасные
16
Росалес
Роберто Росалес
20
Ассале
Рожер Ассале
23
Амаду
Ибраим Амаду
27
Родригес
Оскар Родригес
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
26
Хиль
Бриан Хиль