Матч завершен
Леганес
Леганес
Родригес 55
3:2
Матч завершен
Сельта
Виго
Араужо 64
Аспас 81
Примера, 16 тур

Примера,

16 тур

Испания
8 дек. 2019, 20:30 МСК
8.12.2019, 20:30 МСК
воскресенье
Составы
Леганес
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
21
Перес
Рубен Перес
90
8
Ресио
Ресио
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
90
-
Родригес
Кевин Родригес
55'
55'
90
12
Авазим
Чибози Авазим
90
27
Родригес
Оскар Родригес
90
15
Тарин
Родриго Тарин
90
Запасные
13
Сориано
Хуан Сориано
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
17
Эрасо
Хави Эрасо
6
Меса
Роке Меса
18
Каррийо
Гидо Каррийо
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль
Сельта
мин
10
Аспас
Яго Аспас
81'
81'
90
4
Араужо
Нестор Араужо
64'
64'
90
6
Суарес
Денис Суарес
90
12
Рафинья
Рафинья
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
13
Бланко
Рубен Бланко
90
22
Мина
Санти Мина
90
24
Шейх
Папе Шейх
90
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
90
18
Айду
Джозеф Айду
90
15
Оласа
Лукас Оласа
90
Запасные
1
Альварес
Серхио Альварес
3
Костас
Давид Костас
14
Лоботка
Станислав Лоботка
11
Систо
Пионе Систо
23
Мендес
Брайс Мендес
8
Белтран
Фран Белтран
19
Фернандес
Габриэль Фернандес