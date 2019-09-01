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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 29
Берарди 36
Берарди 43
Траоре 47
4:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Квальярелла 67
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
1 сент. 2019, 21:45 МСК
1.09.2019, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
31
Феррари
Джанмарко Феррари
90
2
Марлон
Марлон
90
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
8
Дункан
Альфред Дункан
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
23
Траоре
Хамед Траоре
47'
47'
90
9
Капуто
Франческо Капуто
90
25
Берарди
Доменико Берарди
29'
36'
43'
29', 36', 43'
90
Запасные
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
3
Гольданига
Эдоардо Гольданига
22
Тольян
Джереми Тольян
36
Маццителли
Лука Маццителли
7
Бога
Жереми Бога
32
Матри
Алессандро Матри
11
Дефрель
Грегор Дефрель
10
Джуричич
Филип Джуричич
99
Бриньола
Энрико Бриньола
Сампдория
мин
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
15
Колли
Омар Колли
90
6
Экдаль
Альбин Экдаль
90
11
Рамирес
Гастон Рамирес
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
4
Виейра
Роналду Виейра
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
67'
67'
90
26
Лери
Мехди Лери
90
Запасные
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
25
Феррари
Алекс Феррари
5
Хабот
Юлиан Хабот
8
Баррето
Эдгар Баррето
7
Линетти
Карол Линетти
12
Депаоли
Фабио Депаоли
18
Торсби
Мортен Торсби
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
17
Капрари
Джанлука Капрари
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли