Матч завершен
Сампдория
Генуя
Квальярелла 84
Муриэль 85
Муриэль 90
3:2
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Риччи 64
Рагуса 74
Серия А, 13 тур

Серия А,

13 тур

Италия
20 нояб. 2016, 14:30 МСК
20.11.2016, 14:30 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
16
Линетти
Карол Линетти
90
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
22
Сала
Джакопо Сала
88
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
78
8
Баррето
Эдгар Баррето
70
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
84'
84'
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
85'
90'
85'
90'
90
Запасные
92
Тоццо
Андреа Тоццо
15
Крайнц
Лука Крайнц
5
Додо
Додо
13
Перейра
Педро Перейра
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Чигарини
Лука Чигарини
11
Альварес
Рикардо Альварес
18
Прат
Деннис Прат
6
Эрамо
Мирко Эрамо
23
Джуричич
Филип Джуричич
14
Шик
Патрик Шик
47
Будимир
Анте Будимир
Сассуоло
мин
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
5
Антеи
Лука Антеи
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
61
22
Маццителли
Лука Маццителли
90
90
Рагуса
Антонио Рагуса
74'
74'
82
11
Дефрель
Грегор Дефрель
75
27
Риччи
Федерико Риччи
64'
64'
90
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
26
Терранова
Эмануэле Терранова
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
20
Лирола
Поль Лирола
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
14
Марин
Мариуш Марин
10
Матри
Алессандро Матри
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
17
Пьерини
Николас Пьерини