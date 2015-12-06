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Составы
мин
23
Эдер
Эдер
90
Запасные
мин
Запасные
События
Матч окончен 1:3
ГОЛ! 1:3
90'
Желтая карточка
90'
Желтая карточка
84'
Замена
81'
77'
Замена
71'
Замена
68'
Замена
60'
Замена
56'
43'
Желтая карточка
39'
ГОЛ! 0:3
29'
Желтая карточка
27'
ГОЛ! 0:2
17'
Желтая карточка
8'
ГОЛ! 0:1
Прошлые матчи
Новости
27 сентября 2020, 18:32
08 ноября 2020, 18:28
02 ноября 2020, 10:44
31 октября 2020, 19:22
27 сентября 2020, 22:50
22 июля 2020, 13:16
1
15 мая 2020, 08:37
02 мая 2020, 20:30