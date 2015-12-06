Сампдория - Сассуоло: 06 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Сампдория
Генуя
Жуканович 90
1:3

Сампдория - Сассуоло: 06 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Ачерби 8
Флоккари 27
Пеллегрини 39
Серия А, 15 тур

Серия А,

15 тур

Италия
6 дек. 2015, 20:00 МСК
6.12.2015, 20:00 МСК
воскресенье
Маурицио Мариани
Маурицио Мариани
Главный Судья
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Составы

Сампдория
мин
0
Кассани
Маттиа Кассани
90
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
0
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
19
Реджини
Васко Реджини
81
7
Фернандо
Фернандо
56
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
18
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
60
21
Сориано
Роберто Сориано
90
23
Эдер
Эдер
90
99
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
57
Бриноли
Альберто Бриноли
-
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
3
Месба
Джамел Месба
-
0
Жуканович
Эрвин Жуканович
90'
9
13
Перейра
Педро Перейра
-
17
Паломбо
Анджело Паломбо
34
77
Карбонеро
Карлос Карбонеро
30
95
Иван
Давид Иван
-
9
Родригес
Алехандро Родригес
-
24
Муриэль
Луис Муриэль
-
11
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
-
Сассуоло
мин
0
Флоккари
Сержио Флоккари
27'
27'
77
47
Консильи
Андреа Консильи
90
10
Лариби
Карим Лариби
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
68
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
0
Ачерби
Франческо Ачерби
8'
8'
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
0
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
39'
39'
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
90
0
Политано
Маттео Политано
71
Запасные
1
Помини
Альберто Помини
-
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
20
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
-
5
Антеи
Лука Антеи
-
3
Лонги
Алессандро Лонги
22
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
-
8
Бьондини
Давиде Бьондини
19
32
Дункан
Альфред Дункан
-
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
-
92
Дефрель
Грегор Дефрель
13
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
-

События

Матч окончен 1:3
ГОЛ! 1:3
Эрвин Жуканович
90'
Желтая карточка
Маттиа Кассани
90'
Желтая карточка
Матиас Сильвестре
84'
Замена
Эрвин Жуканович
Васко Реджини
81'
77'
Замена
Грегор Дефрель
Сержио Флоккари
71'
Замена
Давиде Бьондини
Маттео Политано
68'
Замена
Алессандро Лонги
Федерико Пелузо
Замена
Карлос Карбонеро
Лазарос Христодулопулос
60'
Замена
Анджело Паломбо
Фернандо
56'
43'
Желтая карточка
Лоренцо Пеллегрини
39'
ГОЛ! 0:3
Лоренцо Пеллегрини
29'
Желтая карточка
Маттео Политано
27'
ГОЛ! 0:2
Сержио Флоккари
17'
Желтая карточка
Франческо Ачерби
8'
ГОЛ! 0:1
Франческо Ачерби

Прошлые матчи

23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Сампдория
2 : 3
Сассуоло
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Сампдория
2
Сассуоло
3
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
Сампдория
0
Сассуоло
0
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 21:45
Сассуоло
4 : 1
Сампдория
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 21:45
Сассуоло
4
Сампдория
1
16.03.2019 16 марта 2019 сб 17:00
Сассуоло
3 : 5
Сампдория
16.03.2019 16 марта 2019 сб 17:00
Сассуоло
3
Сампдория
5
22.10.2018 22 окт. 2018 пн 21:30
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
22.10.2018 22 окт. 2018 пн 21:30
Сампдория
0
Сассуоло
0
06.05.2018 06 мая 2018 вс 19:00
Сассуоло
1 : 0
Сампдория
06.05.2018 06 мая 2018 вс 19:00
Сассуоло
1
Сампдория
0
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
Сампдория
0 : 1
Сассуоло
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
Сампдория
0
Сассуоло
1
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 19:00
Сассуоло
2 : 1
Сампдория
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 19:00
Сассуоло
2
Сампдория
1
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 14:30
Сампдория
3 : 2
Сассуоло
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 14:30
Сампдория
3
Сассуоло
2
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 19:30
Сассуоло
0 : 0
Сампдория
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 19:30
Сассуоло
0
Сампдория
0
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 20:00
Сампдория
1 : 3
Сассуоло
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 20:00
Сампдория
1
Сассуоло
3
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 17:00
Сампдория
1 : 1
Сассуоло
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 17:00
Сампдория
1
Сассуоло
1
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 16:00
Сассуоло
0 : 0
Сампдория
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 16:00
Сассуоло
0
Сампдория
0
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
Сассуоло
1 : 2
Сампдория
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
Сассуоло
1
Сампдория
2
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 17:00
Сампдория
3 : 4
Сассуоло
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 17:00
Сампдория
3
Сассуоло
4

Новости

Голуби атаковали поле во время матча Серии А 🕊
#Серия А
14 февраля, 20:47
Вжух, и Леау из «Милана» забил «Сассуоло» на 7-й секунде. Это рекорд Серии А и остальных лиг из топ-5 🌪
#Рафаэль Леау
20 декабря 2020, 18:02
Cудья отменил три гола одного игрока. Тот не растерялся и забил четвертый
#Франческо Капуто
27 сентября 2020, 18:32
Вратарь «Сассуоло» сделал тройной сейв. Да-да, тройной! 👊🏻
#Андреа Консильи
22 июля 2020, 18:26
Вино, путешествия, мода и минимум мыслей о карьере – это советы Квальяреллы, как быть суперфорвардом в 36
#Фабио Квальярелла
07 декабря 2019, 16:16
# Новости матча
Леау из «Милана» забил самый быстрый гол в истории Серии А – на 7-й секунде после стартового свистка 💨
20 декабря 2020, 17:39
Миранчук дебютировал в Серии А
08 ноября 2020, 18:28
«Сассуоло» – второй в таблице и лидер по голам в Серии А
02 ноября 2020, 10:44
Миранчук был в заявке «Аталанты» в трех играх Серии А, но не вышел ни разу
31 октября 2020, 19:22
Роналду впервые за шесть лет забил в первых двух матчах сезона
27 сентября 2020, 22:50
У Доннаруммы 200 матчей за «Милан». Ему всего 21
1
22 июля 2020, 13:16
1
Четыре футболиста «Сампдории» вылечились от коронавируса
15 мая 2020, 08:37
«Сассуоло» первым из клубов Серии А объявил о возобновлении тренировок
02 мая 2020, 20:30