Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Рагуса 49
Ачерби 56
2:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Шик 28
Серия А, 32 тур

Серия А,

32 тур

Италия
15 апр. 2017, 19:00 МСК
15.04.2017, 19:00 МСК
суббота
Лука Пайретто
Лука Пайретто
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
56'
56'
90
20
Лирола
Поль Лирола
90
21
Аквилани
Альберто Аквилани
90
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
76
90
Рагуса
Антонио Рагуса
49'
49'
90
10
Матри
Алессандро Матри
73
16
Политано
Маттео Политано
86
Запасные
26
Скаво
Франческо Скаво
40
Витали
Леонардо Витали
5
Антеи
Лука Антеи
55
Летшерт
Тимо Летшерт
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
32
Дункан
Альфред Дункан
22
Маццителли
Лука Маццителли
12
Сенси
Стефано Сенси
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
18
Прат
Деннис Прат
45
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
59
8
Баррето
Эдгар Баррето
69
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
14
Шик
Патрик Шик
28'
28'
90
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
5
Додо
Додо
4
Шимич
Лоренцо Шимич
20
Павлович
Даниэль Павлович
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Чигарини
Лука Чигарини
11
Альварес
Рикардо Альварес
16
Линетти
Карол Линетти
23
Джуричич
Филип Джуричич
47
Будимир
Анте Будимир