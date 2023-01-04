Сассуоло - Сампдория: 04 января 2023 смотреть онлайн
Сассуоло
Сассуоло
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Сассуоло - Сампдория: 04 января 2023 смотреть онлайн

Сампдория
Генуя
Серия А, 16 тур

Серия А,

Италия
4 янв. 2023, -:- МСК
4.01.2023, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи

06.02.2022 06 февр. 2022 вс 17:00
Сампдория
4 : 0
Сассуоло
06.02.2022 06 февр. 2022 вс 17:00
Сампдория
4
Сассуоло
0
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 19:30
Сассуоло
0 : 0
Сампдория
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 19:30
Сассуоло
0
Сампдория
0
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 21:45
Сассуоло
1 : 0
Сампдория
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 21:45
Сассуоло
1
Сампдория
0
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Сампдория
2 : 3
Сассуоло
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Сампдория
2
Сассуоло
3
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
Сампдория
0
Сассуоло
0
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 21:45
Сассуоло
4 : 1
Сампдория
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 21:45
Сассуоло
4
Сампдория
1
16.03.2019 16 марта 2019 сб 17:00
Сассуоло
3 : 5
Сампдория
16.03.2019 16 марта 2019 сб 17:00
Сассуоло
3
Сампдория
5
22.10.2018 22 окт. 2018 пн 21:30
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
22.10.2018 22 окт. 2018 пн 21:30
Сампдория
0
Сассуоло
0
06.05.2018 06 мая 2018 вс 19:00
Сассуоло
1 : 0
Сампдория
06.05.2018 06 мая 2018 вс 19:00
Сассуоло
1
Сампдория
0
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
Сампдория
0 : 1
Сассуоло
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
Сампдория
0
Сассуоло
1
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 19:00
Сассуоло
2 : 1
Сампдория
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 19:00
Сассуоло
2
Сампдория
1
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 14:30
Сампдория
3 : 2
Сассуоло
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 14:30
Сампдория
3
Сассуоло
2
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 19:30
Сассуоло
0 : 0
Сампдория
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 19:30
Сассуоло
0
Сампдория
0
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 20:00
Сампдория
1 : 3
Сассуоло
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 20:00
Сампдория
1
Сассуоло
3
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 17:00
Сампдория
1 : 1
Сассуоло
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 17:00
Сампдория
1
Сассуоло
1
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 16:00
Сассуоло
0 : 0
Сампдория
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 16:00
Сассуоло
0
Сампдория
0
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
Сассуоло
1 : 2
Сампдория
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
Сассуоло
1
Сампдория
2
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 17:00
Сампдория
3 : 4
Сассуоло
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 17:00
Сампдория
3
Сассуоло
4

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