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|Главный тренер
|
Алессио Дионизи
|Главный тренер
|
Марко Джампаоло
|мин
|
47
Консильи
Андреа Консильи
|
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
|
5
Айхан
Каан Айхан
|
31
Феррари
Джанмарко Феррари
|
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
|
8
Лопес
Максим Лопес
|
16
Фраттези
Давиде Фраттези
|
97
Энрике
Матеус Энрике
|
25
Берарди
Доменико Берарди
|
18
Распадори
Джакомо Распадори
|
91
Скамакка
Джанлука Скамакка
|Запасные
|
24
Саталино
Джакомо Саталино
-
|
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
|
13
Пелузо
Федерико Пелузо
-
|
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
-
|
6
Рожерио
Рожерио
-
|
44
Руан
Руан
-
|
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
-
|
23
Траоре
Хамед Траоре
-
|
92
Дефрель
Грегор Дефрель
-
|
10
Джуричич
Филип Джуричич
-
|
11
Черво
Риккардо Черво
-
|
15
Сейде
Эмиль Сейде
-
|Главный тренер
|
Алессио Дионизи
|мин
|
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
|
3
Ауджелло
Томмазо Ауджелло
|
22
Йошида
Мая Йошида
|
25
Феррари
Алекс Феррари
|
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
|
88
Ринкон
Томас Ринкон
|
2
Торсбю
Мортен Торсбю
|
14
Виейра
Роналду Виейра
|
11
Сабири
Абдельхамид Сабири
|
87
Кандрева
Антонио Кандрева
|
10
Капуто
Франческо Капуто
|Запасные
|
30
Равалья
Никола Равалья
-
|
33
Фальконе
Владимиро Фальконе
-
|
29
Мурру
Никола Мурру
-
|
26
Маньяни
Джанджакомо Маньяни
-
|
40
Сомма
Марко Сомма
-
|
5
Сенси
Стефано Сенси
-
|
16
Аскильдсен
Кристоффер Аскильдсен
-
|
38
Дамсгор
Миккель Дамсгор
-
|
70
Тримболи
Симоне Тримболи
-
|
28
Йепес
Жерар Йепес
-
|
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
-
|Главный тренер
|
Марко Джампаоло