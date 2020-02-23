Матч завершен
Ренн
Ренн
Ньянг 7
Ньянг 89
2:1
Матч завершен
Ним
Ним
Ру 1
Лига 1, 26 тур

Лига 1,

26 тур

Франция
23 февр. 2020, 19:00 МСК
23.02.2020, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Ренн
мин
16
Менди
Эдуар Менди
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
21
Наньон
Йорис Наньон
90
17
Мауасса
Файто Мауасса
90
25
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
90
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
7'
89'
7', 89'
90
7
Рафинья
Рафинья
90
Запасные
1
Салин
Ромэйн Салин
26
Гелин
Жереми Гелин
23
Эну
Адриен Эну
20
Тайт
Флавьен Тайт
12
Леа Силики
Джеймс Леа Силики
10
Гитан
Рафик Гитан
Ним
мин
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
90
5
Ландре
Лоик Ландре
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
90
29
Алакуш
Софьян Алакуш
90
15
Пакье
Гаэтан Пакье
90
6
Сарр
Сиди Сарр
90
20
Рипар
Рено Рипар
90
22
Бенрау
Яссин Бенрау
90
12
Фомба
Ламин Фомба
90
25
Ру
Нолан Ру
1'
1'
90
Запасные
16
Диас
Люка Диас
26
Мигель
Флориан Мигель
19
Буаде
Лука Буаде
7
Филиппото
Ромен Филиппото
18
Валь
Тео Валь
28
Коне
Мусса Коне