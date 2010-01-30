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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ренн
Ренн
Данзе 9
Марво 41
Марво 48
Бангура 57
4:0
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 22 тур
Лига 1,
22 тур
Франция
30 янв. 2010, 21:00 МСК
30.01.2010, 21:00 МСК
суббота
Дамьен Леденту
Дамьен Леденту
Главный Судья
Составы
Ренн
мин
0
Дюшез
Николя Дюшез
90
0
Боканегра
Карлос Боканегра
90
0
Фанни
Род Фанни
90
0
Мангане
Кадер Мангане
90
0
Данзе
Ромен Данзе
9'
9'
90
0
Теттей
Александер Теттей
79
0
Лемуан
Фабьен Лемуан
90
0
М'Вила
Янн М'Вила
90
0
Марво
Сильвен Марво
41'
48'
41', 48'
74
0
Бангура
Исмаэль Бангура
57'
57'
71
0
Бриан
Джимми Бриан
90
Запасные
0
Диалло
Абдулайе Диалло
0
Бойе
Джон Бойе
0
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
0
Лерой
Жером Лерой
0
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
0
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
0
Сов
Мусса Сов
Гренобль
мин
0
Вивиани
Жоди Вивиани
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Кальве
Жан Кальве
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Раве
Йорик Раве
50
0
Жуан
Джимми Жуан
59
0
Любоя
Даниэль Любоя
71
0
Акрур
Нассим Акрур
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Витакич
Миливое Витакич
0
Манфруа
Джимми Манфруа
0
Сианси
Хьюго Сианси
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
0
Кучукович
Мустафа Кучукович