Матч завершен
Гренобль
Гренобль
1:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 2 тур

Лига 1,

2 тур

Франция
17 авг. 2008, 17:00 МСК
17.08.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Лоран Дюамель
Лоран Дюамель
Главный Судья
Составы