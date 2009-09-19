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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Гренобль
Гренобль
0:4
Матч завершен
Ренн
Ренн
Гьян 1
Марво 7
Мангане 20
Гьян 61
Лига 1, 6 тур
Лига 1,
6 тур
Франция
19 сент. 2009, 20:00 МСК
19.09.2009, 20:00 МСК
суббота
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Рендулич
Зоран Рендулич
90
0
Вивиани
Жоди Вивиани
90
0
Витакич
Миливое Витакич
90
0
Манфруа
Джимми Манфруа
90
0
Пайо
Санди Пайо
5
0
Куртуа
Лоран Куртуа
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Фегули
Софиан Фегули
38
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Любоя
Даниэль Любоя
90
0
Бойя
Пьер Бойя
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Соже
Давид Соже
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Сианси
Хьюго Сианси
0
Маке
Лоран Маке
0
Жуан
Джимми Жуан
0
Акрур
Нассим Акрур
Ренн
мин
0
Дюшез
Николя Дюшез
90
0
Инамото
Юниси Инамото
90
0
Боканегра
Карлос Боканегра
90
0
Ханссон
Петтер Ханссон
90
0
Фанни
Род Фанни
90
0
Мангане
Кадер Мангане
20'
20'
90
0
Лерой
Жером Лерой
90
0
Лемуан
Фабьен Лемуан
90
0
Марво
Сильвен Марво
7'
7'
78
0
Гьян
Асамоа Гьян
1'
61'
1'
61'
66
0
Бангура
Исмаэль Бангура
62
Запасные
0
Н'Диайе
Шейх Н'Диайе
0
Обе
Люсьен Обе
0
Данзе
Ромен Данзе
0
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
0
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
0
Пажис
Микаэль Пажис
0
Томер
Оливье Томер