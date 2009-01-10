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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ренн
Ренн
Сов 46
1:0
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 20 тур
Лига 1,
20 тур
Франция
10 янв. 2009, 23:00 МСК
10.01.2009, 23:00 МСК
суббота
Дидье Фальконе
Дидье Фальконе
Главный Судья
Составы
Ренн
мин
0
Дюшез
Николя Дюшез
90
0
Боканегра
Карлос Боканегра
90
0
Ханссон
Петтер Ханссон
90
0
Фанни
Род Фанни
90
0
Мангане
Кадер Мангане
90
0
Шейру
Бруно Шейру
90
0
Лерой
Жером Лерой
90
0
Лемуан
Фабьен Лемуан
90
0
Пажис
Микаэль Пажис
66
0
Бриан
Джимми Бриан
90
0
Сов
Мусса Сов
46'
46'
90
Запасные
0
Н'Диайе
Шейх Н'Диайе
0
Обе
Люсьен Обе
0
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
0
Данзе
Ромен Данзе
0
Оньянге
Принс Оньянге
0
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
Гренобль
мин
0
Уимби
Грэгори Уимби
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Морейра
Даниэль Морейра
90
0
Жеммали
Давид Жеммали
90
0
Реграги
Валид Реграги
52
0
Банинг
Альберт Банинг
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
58
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Акрур
Нассим Акрур
77
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Флашез
Максанс Флашез
0
Н'Ганга
Франсис Н'Ганга
0
Фегули
Софиан Фегули
0
Димитриевич
Милош Димитриевич
0
Маке
Лоран Маке
0
Раве
Йорик Раве