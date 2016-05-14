Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ренн
Ренн
Энрике 82
1:2
Матч завершен
Бастия
Бастия
Камано 21
Камано 52
Лига 1, 38 тур
Лига 1,
38 тур
Франция
14 мая 2016, 22:00 МСК
14.05.2016, 22:00 МСК
суббота
Микаэль Лесаж
Микаэль Лесаж
Главный Судья
Составы
Ренн
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
22
Арман
Сильвен Арман
90
29
Данзе
Ромен Данзе
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
14
Дианье
Фаллу Дианье
59
28
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
79
6
Фернандес
Желсон Фернандес
90
21
Андре
Бенжамин Андре
90
10
Гросицки
Камил Гросицки
67
13
Сио
Джованни Сио
90
23
Дембеле
Усман Дембеле
90
Запасные
30
Гертмонас
Эдвинас Гертмонас
4
Мешер
Мешер
20
Силла
Якуба Силла
34
Селльс-Ламонж
Себастьен Селльс-Ламонж
9
Эразмус
Кермит Эразмус
18
Энрике
Педро Энрике
82'
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
72
28
Маранж
Флориан Маранж
90
17
Пейберне
Матье Пейберне
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
23
Джику
Александер Джику
90
8
Данич
Гаэль Данич
85
7
Айите
Флойд Айите
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
25
Камано
Франсуа Камано
21'
52'
21', 52'
90
33
Кулибали
Лассана Кулибали
90
Запасные
30
Винсенсини
Томас Винсенсини
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
29
Сиони
Жиль Сиони
18
Каюзак
Янник Каюзак
19
Нгандо
Аксель Нгандо
22
Мабулу
Кристофер Мабулу
11
Брандао
Брандао