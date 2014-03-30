Матч завершен
Ренн
Ренн
3:0
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 31 тур

Лига 1,

31 тур

Франция
30 марта 2014, 15:00 МСК
30.03.2014, 15:00 МСК
воскресенье
Составы