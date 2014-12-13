Матч завершен
Бастия
Бастия
2:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 18 тур

Лига 1,

18 тур

Франция
13 дек. 2014, 22:00 МСК
13.12.2014, 22:00 МСК
суббота
Составы