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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бастия
Бастия
Айите 50
Камано 69
2:1
Матч завершен
Ренн
Ренн
Сио 39
Лига 1, 1 тур
Лига 1,
1 тур
Франция
8 авг. 2015, 22:00 МСК
8.08.2015, 22:00 МСК
суббота
Себастьян Морейра
Себастьян Морейра
Главный Судья
Составы
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
23
Джику
Александер Джику
90
7
Айите
Флойд Айите
50'
50'
86
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
11
Брандао
Брандао
90
2
Диалло
Садио Диалло
70
25
Камано
Франсуа Камано
69'
69'
90
Запасные
30
Винсенсини
Томас Винсенсини
28
Маранж
Флориан Маранж
17
Пейберне
Матье Пейберне
24
Джеббур
Яссин Джеббур
28
Данич
Гаэль Данич
22
Мабулу
Кристофер Мабулу
33
Кулибали
Лассана Кулибали
Ренн
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
24
Бааль
Людовик Бааль
74
22
Арман
Сильвен Арман
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
12
Морейра
Стивен Морейра
90
4
Мешер
Мешер
90
6
Фернандес
Желсон Фернандес
90
20
Силла
Якуба Силла
90
8
Дукуре
Абдулайе Дукуре
13
13
Сио
Джованни Сио
39'
39'
90
18
Энрике
Педро Энрике
67
Запасные
16
Сорен
Оливье Сорен
29
Данзе
Ромен Данзе
14
Дианье
Фаллу Дианье
0
Леньяни
Эрмир Леньяни
0
Тойвонен
Ола Тойвонен
21
Андре
Бенжамин Андре
10
Гросицки
Камил Гросицки