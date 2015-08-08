Матч завершен
Бастия
Бастия
Айите 50
Камано 69
2:1
Матч завершен
Ренн
Ренн
Сио 39
Лига 1, 1 тур

Лига 1,

1 тур

Франция
8 авг. 2015, 22:00 МСК
8.08.2015, 22:00 МСК
суббота
Себастьян Морейра
Себастьян Морейра
Главный Судья
Составы
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
23
Джику
Александер Джику
90
7
Айите
Флойд Айите
50'
50'
86
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
11
Брандао
Брандао
90
2
Диалло
Садио Диалло
70
25
Камано
Франсуа Камано
69'
69'
90
Запасные
30
Винсенсини
Томас Винсенсини
28
Маранж
Флориан Маранж
17
Пейберне
Матье Пейберне
24
Джеббур
Яссин Джеббур
28
Данич
Гаэль Данич
22
Мабулу
Кристофер Мабулу
33
Кулибали
Лассана Кулибали
Ренн
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
24
Бааль
Людовик Бааль
74
22
Арман
Сильвен Арман
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
12
Морейра
Стивен Морейра
90
4
Мешер
Мешер
90
6
Фернандес
Желсон Фернандес
90
20
Силла
Якуба Силла
90
8
Дукуре
Абдулайе Дукуре
13
13
Сио
Джованни Сио
39'
39'
90
18
Энрике
Педро Энрике
67
Запасные
16
Сорен
Оливье Сорен
29
Данзе
Ромен Данзе
14
Дианье
Фаллу Дианье
0
Леньяни
Эрмир Леньяни
0
Тойвонен
Ола Тойвонен
21
Андре
Бенжамин Андре
10
Гросицки
Камил Гросицки