Матч завершен
Ренн
Ренн
Эну 39
Ньянг 62
Рафинья 79
3:1
Матч завершен
Амьен
Амьен
Гирасси 35
Лига 1, 13 тур

Лига 1,

13 тур

Франция
10 нояб. 2019, 17:00 МСК
10.11.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Ренн
мин
15
Морель
Жереми Морель
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
62'
62'
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
23
Эну
Адриен Эну
39'
39'
90
21
Наньон
Йорис Наньон
90
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
90
7
Рафинья
Рафинья
79'
79'
90
16
Менди
Эдуар Менди
90
Запасные
1
Салин
Ромэйн Салин
26
Гелин
Жереми Гелин
17
Мауасса
Файто Мауасса
4
Нямси
Жерзино Нямси
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
10
Гитан
Рафик Гитан
9
Сьебатше
Теосон Сьебатше
Амьен
мин
27
Шеджу
Орельен Шеджу
90
1
Гютне
Реджис Гютне
90
10
Какута
Гаэль Какута
90
3
Калабрези
Артуро Калабрези
90
8
Зунгу
Бонгани Зунгу
90
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
9
Гирасси
Серу Гирасси
35'
35'
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
90
6
Монконду
Тома Монконду
90
20
Мендоса
Стивен Мендоса
90
11
Отеро
Хуан Отеро
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
24
Бодмер
Матье Бодмер
13
Жалле
Кристоф Жалле
25
Лефор
Жордан Лефор
17
Бли
Алексис Бли
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
19
Аколо
Чадрак Аколо