Матч завершен
Ренн
Ренн
2:0
Матч завершен
Аяччо
Аяччо
Лига 1, 6 тур

Лига 1,

6 тур

Франция
21 сент. 2013, 21:00 МСК
21.09.2013, 21:00 МСК
суббота
Составы