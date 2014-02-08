Матч завершен
Аяччо
Аяччо
3:1
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 24 тур

Лига 1,

24 тур

Франция
8 февр. 2014, 22:00 МСК
8.02.2014, 22:00 МСК
суббота
Составы