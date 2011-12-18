Матч завершен
Аяччо
Аяччо
1:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 18 тур

Лига 1,

18 тур

Франция
18 дек. 2011, 19:00 МСК
18.12.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Составы