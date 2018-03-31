Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Перес 80
1:0
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
31 марта 2018, 17:00 МСК
31.03.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
12
Дубравка
Мартин Дубравка
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
10
Диаме
Мухамед Диаме
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
15
Кенеди
Роберт Кенеди
90
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
90
17
Перес
Айосе Перес
80'
80'
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
2
Кларк
Киран Кларк
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
14
Хэйден
Айзек Хэйден
30
Атсу
Кристиан Атсу
13
Слимани
Ислам Слимани
7
Мерфи
Джош Мерфи
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
5
Конголо
Теренс Конголо
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
2
Смит
Том Смит
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
21
Притчард
Алекс Притчард
90
9
Качунга
Элиас Качунга
90
20
Депуатр
Лоран Депуатр
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
3
Мэлони
Скотт Мэлони
22
Инс
Томас Инс
8
Биллинг
Филип Биллинг
24
Мунье
Стив Мунье
23
Куанер
Колин Куанер