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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Моуй 50
1:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
20 авг. 2017, 15:30 МСК
20.08.2017, 15:30 МСК
воскресенье
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
15
Лев
Крис Лев
90
2
Смит
Том Смит
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
24
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
69
10
Моуй
Аарон Моуй
50'
50'
90
22
Инс
Томас Инс
90
8
Биллинг
Филип Биллинг
90
9
Качунга
Элиас Качунга
72
24
Мунье
Стив Мунье
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
44
Хефеле
Михаэль Хефеле
3
Мэлони
Скотт Мэлони
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
18
Лолли
Джо Лолли
45
Палмер
Кейси Палмер
23
Куанер
Колин Куанер
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
76
23
Мерино
Микель Мерино
90
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
52
17
Перес
Айосе Перес
80
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
17
Диаме
Мухамед Диаме
16
Ааронс
Роландо Ааронс
36
Мерфи
Джейкоб Мерфи
10
Савье
Анри Савье
21
Хоселу
Хоселу
45
Митрович
Александар Митрович