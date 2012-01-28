Матч завершен
Ницца
Ницца
0:1
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лига 1, 21 тур

Лига 1,

21 тур

Франция
28 янв. 2012, 21:00 МСК
28.01.2012, 21:00 МСК
суббота
Составы