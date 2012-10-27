Матч завершен
Монпелье
Монпелье
3:1
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 10 тур

Лига 1,

10 тур

Франция
27 окт. 2012, 21:00 МСК
27.10.2012, 21:00 МСК
суббота
Составы