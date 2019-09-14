Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Делор 37
Мойе 56
2:1
Матч завершен
Ницца
Ницца
Тамезе 34
Лига 1, 5 тур

Лига 1,

5 тур

Франция
14 сент. 2019, 21:00 МСК
14.09.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Монпелье
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
2
Суке
Арно Суке
90
12
Ферри
Джордан Ферри
90
25
Мойе
Флоран Мойе
56'
56'
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
9
Делор
Анди Делор
37'
37'
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
31
Коцца
Николя Коцца
26
Ристич
Михайло Ристич
20
Долли
Киган Долли
19
Камара
Сулейман Камара
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
Ницца
мин
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
3
Льорис
Готье Льорис
90
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
90
12
Коли
Расин Коли
90
24
Пельмар
Анди Пельмар
90
20
Аталь
Юсеф Аталь
90
10
Уна
Адам Уна
90
25
Сиприен
Вилан Сиприен
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
5
Тамезе
Адриен Тамезе
34'
34'
90
9
Дольберг
Каспер Дольберг
90
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
21
Данило
Данило
22
Лусамба
Арно Лусамба
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
7
Маолида
Мизьян Маолида
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго