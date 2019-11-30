Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Лаго Жуниор 55
1:2
Матч завершен
Бетис
Севилья
Хоакин 7
Фекир 33
Примера, 15 тур

Примера,

15 тур

Испания
30 нояб. 2019, 20:30 МСК
30.11.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
Мальорка
мин
8
Севилья
Сальвадор Севилья
90
21
Райо
Антонио Райо
90
22
Будимир
Анте Будимир
90
1
Рейна
Маноло Рейна
90
3
Лумор
Лумор
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
14
Родригес
Дани Родригес
90
23
Фебас
Алейш Фебас
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
15
Гамес
Фран Гамес
90
26
Кубо
Такефуса Кубо
90
Запасные
2
Састре
Жоан Састре
5
Кампос
Хиско Кампос
9
Абдон
Абдон
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
55'
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
4
Сене
Хосеп Сене
Бетис
мин
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
17
Хоакин
Хоакин
7'
7'
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
1
Жоэль
Жоэль
90
8
Фекир
Набиль Фекир
33'
33'
90
4
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
23
Манди
Айсса Манди
90
6
Педраса
Альфонсо Педраса
90
16
Морон
Лорен Морон
90
22
Эмерсон
Эмерсон
90
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
19
Барраган
Антонио Барраган
21
Каптум
Вилфрид Каптум
20
Лайнес
Диего Лайнес
9
Иглесиас
Борха Иглесиас