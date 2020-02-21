Матч завершен
Бетис
Севилья
Каналес 19
Фекир 35
Хоакин 48
3:3
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Эрнандес 16
Будимир 27
Кубо 70
Примера, 25 тур

Примера,

25 тур

Испания
21 февр. 2020, 23:00 МСК
21.02.2020, 23:00 МСК
пятница
Составы
Бетис
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
23
Манди
Айсса Манди
90
22
Эмерсон
Эмерсон
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
17
Хоакин
Хоакин
48'
48'
90
10
Каналес
Серхио Каналес
19'
19'
90
8
Фекир
Набиль Фекир
35'
35'
90
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
15
Алекс Морено
Алекс Морено
90
16
Морон
Лорен Морон
90
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
12
Сидней
Сидней
19
Барраган
Антонио Барраган
32
Гонсалес
Эдгар Гонсалес
24
Аленья
Карлес Аленья
11
Тельо
Кристиан Тельо
35
Гарсия
Рауль Гарсия
Мальорка
мин
1
Рейна
Маноло Рейна
90
21
Райо
Антонио Райо
90
18
Кутрис
Леонардо Кутрис
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
14
Родригес
Дани Родригес
90
22
Будимир
Анте Будимир
27'
27'
90
29
Эрнандес
Кучо Эрнандес
16'
16'
90
7
Посо
Алехандро Посо
90
26
Кубо
Такефуса Кубо
70'
70'
90
Запасные
13
Фабри
Фабри
20
Седлар
Александар Седлар
15
Гамес
Фран Гамес
9
Абдон
Абдон
23
Фебас
Алейш Фебас
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия