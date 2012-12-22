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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Эчебаррия 6
1:2
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Касадесус 31
Хави Маркес 47
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
22 дек. 2012, 18:00 МСК
22.12.2012, 18:00 МСК
суббота
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Начо
Начо
90
0
Марио
Марио
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Перес
Рубен Перес
49
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
6'
6'
90
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Молина
Хорхе Молина
63
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
53
Запасные
0
Касто
Касто
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Паулао
Паулао
0
Севилья
Сальвадор Севилья
0
Вадильо
Альваро Вадильо
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
0
Агра
Сальвадор Агра
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Кевин
Кевин
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
47'
47'
90
0
Пина
Томас Пина
90
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
82
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
75
0
Касадесус
Виктор Касадесус
31'
31'
89
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Наварро
Химо Наварро
0
Консейсао
Андерсон Консейсао
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Хемед
Томер Хемед
0
Фернандес
Марк Фернандес
0
Брэндон
Брэндон