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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Кастро 87
1:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
11 сент. 2011, 13:00 МСК
11.09.2011, 13:00 МСК
воскресенье
Составы
Бетис
мин
0
Касто
Касто
90
0
Начо
Начо
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Ириней
Ириней
90
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
59
0
Севилья
Сальвадор Севилья
69
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Кастро
Рубен Кастро
87'
87'
90
0
Молина
Хорхе Молина
75
Запасные
0
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
0
Устариц
Астарлоа Устариц
0
Хуанма
Хуанма
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Вадильо
Альваро Вадильо
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
0
Перейра
Хонатан Перейра
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Касерес
Пабло Касерес
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
90
0
Чико
Чико
90
0
Пина
Томас Пина
90
0
Техера
Серхио Техера
67
0
Виктор
Жоао Виктор
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
85
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
0
Хемед
Томер Хемед
59
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Креспи
Марти Креспи
0
Сендрос
Пабло Сендрос
0
Кевин
Кевин
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Касадесус
Виктор Касадесус