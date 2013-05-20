Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Хемед 21
1:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 36 тур

Примера,

36 тур

Испания
20 мая 2013, 22:59 МСК
20.05.2013, 22:59 МСК
понедельник
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Хаттон
Алан Хаттон
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Луна
Антонио Луна
90
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
82
0
Пина
Томас Пина
36
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
0
Хемед
Томер Хемед
21'
21'
90
Запасные
0
Миньо
Рубен Миньо
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
0
Перейра
Мишель Перейра
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Начо
Начо
90
0
Марио
Марио
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
57
0
Севилья
Сальвадор Севилья
82
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
38
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Паулао
Паулао
0
Молинс
Гильермо Молинс
0
Вадильо
Альваро Вадильо
0
Ноно
Ноно
0
Пабон
Дорлан Пабон