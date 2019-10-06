Матч завершен
Лилль
Лилль
Реми 12
Осимхен 79
2:2
Матч завершен
Ним
Ним
Рипар 45
Данке 71
Лига 1, 9 тур

Лига 1,

9 тур

Франция
6 окт. 2019, 16:00 МСК
6.10.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
90
17
Челик
Зеки Челик
90
29
Брадарич
Домагой Брадарич
90
21
Андре
Бенжамин Андре
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
61
10
Иконе
Нанитамо Иконе
60
8
Шека
Шека
72
9
Реми
Лоик Реми
12'
12'
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
79'
79'
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
26
Пье
Жереми Пье
4
Габриэль
Габриэль
12
Язиджи
Юсуф Язиджи
20
Майя
Тиаго Майя
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
11
Араухо
Луис Араухо
Ним
мин
30
Бернардони
Поль Бернардони
44
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
90
27
Данке
Кевен Данке
71'
71'
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
90
15
Пакье
Гаэтан Пакье
90
8
До
Люка До
90
7
Филиппото
Ромен Филиппото
90
20
Рипар
Рено Рипар
45'
45'
75
18
Валь
Тео Валь
87
Запасные
16
Диас
Люка Диас
5
Ландре
Лоик Ландре
29
Алакуш
Софьян Алакуш
6
Сарр
Сиди Сарр
12
Фомба
Ламин Фомба
24
Бен Амар
Сами Бен Амар
11
Стояновски
Влатко Стояновски