Лилль - Ним: 28 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Реми 51
Бамба 64
Челик 70
Пепе 80
Фонте 90
5:0

Лилль - Ним: 28 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Ним
Ним
Лига 1, 34 тур

Лига 1,

34 тур

Франция
28 апр. 2019, 16:00 МСК
28.04.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
3
Коне
Юссуф Коне
90
4
Габриэль
Габриэль
90
17
Челик
Зеки Челик
70'
70'
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
64'
64'
90
12
Иконе
Нанитамо Иконе
90
23
Мендес
Тиаго Мендес
90
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
90
9
Реми
Лоик Реми
51'
51'
90
19
Пепе
Николя Пепе
80'
80'
90
Запасные
26
Пье
Жереми Пье
-
30
Дайо
Иссуфу Дайо
-
22
Дабила
Куадио Ив Дабила
-
10
Фонте
Руи Фонте
90'
-
11
Араухо
Луис Араухо
-
7
Леау
Рафаэль Леау
-
Ним
мин
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
15
Пакье
Гаэтан Пакье
90
27
Либой
Эрве Либой
90
10
Буанга
Денис Буанга
90
11
Саванье
Тежи Саванье
90
20
Рипар
Рено Рипар
90
22
Тиуб
Сада Тиуб
90
18
Валь
Тео Валь
90
14
Бобишон
Антонен Бобишон
90
25
Гийом
Батист Гийом
90
Запасные
1
Валетт
Баптист Валетт
-
12
Мауасса
Файто Мауасса
-
29
Алакуш
Софьян Алакуш
-
21
Харек
Фетхи Харек
-
8
Вальдивия
Пьеррик Вальдивия
-
7
Алиуи
Рашид Алиуи
-
19
Бозок
Умут Бозок
-

События

Матч окончен 5:0
ГОЛ! 5:0
Руи Фонте
90'
ГОЛ! 4:0
Николя Пепе
80'
ГОЛ! 3:0
Зеки Челик
70'
ГОЛ! 2:0
Жонатан Бамба
64'
ГОЛ! 1:0
Лоик Реми
51'
49'
Желтая карточка
Антонен Бобишон
32'
Желтая карточка
Флориан Мигель
Желтая карточка
Лоик Реми
25'

Прошлые матчи

21.03.2021 21 марта 2021 вс 19:05
Лилль
1 : 2
Ним
21.03.2021 21 марта 2021 вс 19:05
Лилль
1
Ним
2
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Ним
0 : 1
Лилль
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Ним
0
Лилль
1
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:00
Лилль
2 : 2
Ним
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:00
Лилль
2
Ним
2
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
Лилль
5 : 0
Ним
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
Лилль
5
Ним
0
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
Ним
2 : 3
Лилль
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
Ним
2
Лилль
3
05.01.2013 05 янв. 2013 сб 22:45
Лилль
3 : 2
Ним
05.01.2013 05 янв. 2013 сб 22:45
Лилль
3
Ним
2

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