Матч завершен
Лилль
Лилль
1:0
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 14 тур

Лига 1,

14 тур

Франция
7 янв. 2015, 22:30 МСК
7.01.2015, 22:30 МСК
среда
Составы