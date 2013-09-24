Матч завершен
Лилль
Лилль
3:0
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
24 сент. 2013, 20:00 МСК
24.09.2013, 20:00 МСК
вторник
Составы