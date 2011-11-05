Матч завершен
Лилль
Лилль
1:1
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 13 тур

Лига 1,

13 тур

Франция
5 нояб. 2011, 22:59 МСК
5.11.2011, 22:59 МСК
суббота
Составы