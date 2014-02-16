Матч завершен
Эвиан
Гайар
2:2
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 25 тур

Лига 1,

25 тур

Франция
16 февр. 2014, 19:00 МСК
16.02.2014, 19:00 МСК
воскресенье
Составы