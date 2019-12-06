Матч завершен
Лилль
Лилль
Осимхен 16
1:0
Матч завершен
Брест
Брест
Лига 1, 17 тур

Лига 1,

17 тур

Франция
6 дек. 2019, 21:00 МСК
6.12.2019, 21:00 МСК
пятница
Составы
Лилль
мин
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Андре
Бенжамин Андре
90
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
18
Саншеш
Ренату Саншеш
90
10
Иконе
Нанитамо Иконе
90
8
Шека
Шека
90
4
Габриэль
Габриэль
90
17
Челик
Зеки Челик
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
16'
16'
90
29
Брадарич
Домагой Брадарич
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
26
Пье
Жереми Пье
2
Джало
Тиагу Джало
12
Язиджи
Юсуф Язиджи
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
9
Реми
Лоик Реми
11
Араухо
Луис Араухо
Брест
мин
24
Бааль
Людовик Бааль
90
13
Ласн
Поль Ласн
90
23
Отре
Матиас Отре
90
11
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
90
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
15
Менди
Александре Менди
90
14
Кардона
Ирвин Кардона
90
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
7
Белькебла
Харис Белькебла
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
90
Запасные
16
Леон
Донован Леон
18
Перро
Ромен Перро
17
Бен
Дени Бен
20
Бело
Гаэтан Бело
27
Маньетти
Уго Маньетти
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
25
Грандсир
Самуэль Грандсир