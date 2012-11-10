Матч завершен
Лилль
Лилль
1:0
Матч завершен
Брест
Брест
Лига 1, 12 тур

Лига 1,

12 тур

Франция
10 нояб. 2012, 19:00 МСК
10.11.2012, 19:00 МСК
суббота
Составы