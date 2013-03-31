Матч завершен
Брест
Брест
1:2
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 30 тур

Лига 1,

30 тур

Франция
31 марта 2013, 18:00 МСК
31.03.2013, 18:00 МСК
воскресенье
Составы