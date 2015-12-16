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Кубок Италии
Фиорентина VS Карпи
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Фиорентина - Карпи: 16 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:1
Фиорентина - Карпи: 16 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Карпи
Карпи
Кубок Италии, 1/8 финала
Кубок Италии,
1/8 финала
Италия
16 дек. 2015, 18:30 МСК
16.12.2015, 18:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Фиорентина
мин
33
Сепе
Луиджи Сепе
90
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
2
Гонсало
Гонсало
90
4
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
8
Весино
Матиас Весино
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
90
9
Калинич
Никола Калинич
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
90
11
Ребич
Анте Ребич
90
Запасные
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
24
Леццерини
Лука Леццерини
-
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
-
28
Алонсо
Маркос Алонсо
-
3
Жилберто
Жилберто
-
21
Верду
Хоан Верду
-
72
Иличич
Йосип Иличич
-
Карпи
мин
1
Бркич
Зелько Бркич
90
39
Марроне
Лука Марроне
90
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
34
Силва
Габриэль Силва
90
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
90
12
Боррьелло
Марко Боррьелло
90
7
Ридер
Ридер
90
Запасные
27
Белец
Вид Белец
-
33
Сполли
Николас Сполли
-
10
Лаццари
Андреа Лаццари
-
29
Мартиньо
Рафаэль Мартиньо
-
4
Кофи
Исаак Кофи
-
8
Бьянко
Раффаэле Бьянко
-
15
Ласанья
Кевин Ласанья
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
Фиорентина
2 : 1
Карпи
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
Фиорентина
2
Карпи
1
16.12.2015
16 дек. 2015
ср
18:30
Фиорентина
0 : 1
Карпи
16.12.2015
16 дек. 2015
ср
18:30
Фиорентина
0
Карпи
1
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
19:00
Карпи
0 : 1
Фиорентина
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
19:00
Карпи
0
Фиорентина
1
Новости
«Во мне растет темное облако». Тренер Пранделли сам ушел из «Фиорентины» из-за депрессии. Возможно, это давняя боль от смерти жены
#Чезаре Пранделли
вчера, 00:03
У Кокорина до сих пор открыта стенка вк. Там люди валом шлют оскорбления и очень странные мемы
#Александр Кокорин
19 марта, 18:57
Голуби атаковали поле во время матча Серии А 🕊
#Серия А
14 февраля, 20:47
Кокорин дебютировал в Серии А. Отдал девять пасов, бегал под крики «Саша-Саша!»
#Кокорин в Фиорентине
06 февраля, 01:17
Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой
2
#литература
29 января, 08:00
2
#
Новости матча
Главный тренер «Фиорентины» подал в отставку через четыре месяца после назначения
23 марта, 16:12
Кокорин пропустит игру с «Беневенто» из-за травмы. Он не сыграет в пятом из восьми матчей после трансфера
12 марта, 17:31
Кокорин пропустит матч с «Пармой» из-за травмы бедра
06 марта, 17:20
«Фиорентина» проиграла «Роме». Кокорин вышел на замену
04 марта, 00:41
Кокорин сыграл второй матч за «Фиорентину»: вышел на замену и получил желтую карточку
28 февраля, 19:06
Кокорин не вышел за «Фиорентину» в матче, где она проиграла «Сампдории»
14 февраля, 19:35
Кокорин отыграл 21 минуту в матче с «Интером». «Фиорентина» проиграла 0:2
06 февраля, 00:38
Кокорин дебютировал за «Фиорентину»
06 февраля, 00:17