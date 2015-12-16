Фиорентина - Карпи: 16 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:1

Фиорентина - Карпи: 16 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Карпи
Карпи
Кубок Италии, 1/8 финала

Кубок Италии,

1/8 финала

Италия
16 дек. 2015, 18:30 МСК
16.12.2015, 18:30 МСК
среда
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Составы

Фиорентина
мин
33
Сепе
Луиджи Сепе
90
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
2
Гонсало
Гонсало
90
4
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
8
Весино
Матиас Весино
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
90
9
Калинич
Никола Калинич
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
90
11
Ребич
Анте Ребич
90
Запасные
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
24
Леццерини
Лука Леццерини
-
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
-
28
Алонсо
Маркос Алонсо
-
3
Жилберто
Жилберто
-
21
Верду
Хоан Верду
-
72
Иличич
Йосип Иличич
-
Карпи
мин
1
Бркич
Зелько Бркич
90
39
Марроне
Лука Марроне
90
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
34
Силва
Габриэль Силва
90
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
90
12
Боррьелло
Марко Боррьелло
90
7
Ридер
Ридер
90
Запасные
27
Белец
Вид Белец
-
33
Сполли
Николас Сполли
-
10
Лаццари
Андреа Лаццари
-
29
Мартиньо
Рафаэль Мартиньо
-
4
Кофи
Исаак Кофи
-
8
Бьянко
Раффаэле Бьянко
-
15
Ласанья
Кевин Ласанья
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
Фиорентина
2 : 1
Карпи
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
Фиорентина
2
Карпи
1
16.12.2015 16 дек. 2015 ср 18:30
Фиорентина
0 : 1
Карпи
16.12.2015 16 дек. 2015 ср 18:30
Фиорентина
0
Карпи
1
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 19:00
Карпи
0 : 1
Фиорентина
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 19:00
Карпи
0
Фиорентина
1

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