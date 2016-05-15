Карпи

Карпи
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Италия
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Сандро Кабасси
Тренер
Фабрицио Кастори
Ф. Кастори
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
15
Кевин Ласанья К. Ласанья 		Нап 29 34 5 2 1 0
3
Гаэтано Летизия Г. Летизия 		Защ 31 33 0 0 5 0
11
Антонио Ди Гаудио А. Ди Гаудио 		Пол 32 29 3 3 2 0
6
Риккардо Гальоло Р. Гальоло 		Защ 32 29 1 0 11 1
27
Вид Белец В. Белец 		Вра 31 28 0 0 0 0
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
16
Удинезе
38 10 9 19 35:60 39
17
Палермо
38 10 9 19 38:65 39
18
Карпи
38 9 11 18 37:57 38
19
Фрозиноне
38 8 7 23 35:76 31
20
Верона
38 5 13 20 34:63 28
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Результаты
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
Удинезе
1 : 2
Карпи
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
38 тур
Удинезе
1
Карпи
2
Италия. Серия А , 38 тур
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
Карпи
1 : 3
Лацио
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
37 тур
Карпи
1
Лацио
3
Италия. Серия А , 37 тур
01.05.2016 01 мая 2016 вс 13:30
Ювентус
2 : 0
Карпи
01.05.2016 01 мая 2016 вс 13:30
36 тур
Ювентус
2
Карпи
0
Италия. Серия А , 36 тур
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 20:00
Карпи
1 : 0
Эмполи
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 20:00
35 тур
Карпи
1
Эмполи
0
Италия. Серия А , 35 тур
21.04.2016 21 апр. 2016 чт 21:45
Милан
0 : 0
Карпи
21.04.2016 21 апр. 2016 чт 21:45
34 тур
Милан
0
Карпи
0
Италия. Серия А , 34 тур
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