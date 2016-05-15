Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
15Кевин Ласанья К. Ласанья
|Нап
|29
|34
|5
|2
|1
|0
|
3Гаэтано Летизия Г. Летизия
|Защ
|31
|33
|0
|0
|5
|0
|
11Антонио Ди Гаудио А. Ди Гаудио
|Пол
|32
|29
|3
|3
|2
|0
|
6Риккардо Гальоло Р. Гальоло
|Защ
|32
|29
|1
|0
|11
|1
|
27Вид Белец В. Белец
|Вра
|31
|28
|0
|0
|0
|0
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
16
|38
|10
|9
|19
|35:60
|39
|
17
|38
|10
|9
|19
|38:65
|39
|
18
|38
|9
|11
|18
|37:57
|38
|
19
|38
|8
|7
|23
|35:76
|31
|
20
|38
|5
|13
|20
|34:63
|28
Результаты